سكاكا 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسرفعت أمانة منطقة الجوف خلال المدة من 1 يناير المنصرم إلى 15 أغسطس الجاري 373 سيارة تالفة من الطرقات والساحات والمواقع العامة في مدينة سكاكا.وأكدت الأمانة استمرار أعمال رصد ورفع السيارات الخربة ، وأوضحت أن ملاكها يُشعرون من خلال وضع تحذيرات مكتوبة على السيارات، ومنحهم مهلة لرفعها قبل سحبها رسميا، مشيرة إلى حرصها على تحسين المشهد الحضري ومعالجة جميع أشكال التشوه البصري في الأحياء والشوارع والساحات العامة.ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مظهر من مظاهر التشوه البصري من خلال الاتصال على مركز البلاغات الموحد 940 .//انتهى//16:35ت م0297