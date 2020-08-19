الدمام 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسعقد مجلس الشؤون التعليمية بالمنطقة الشرقية اليوم، اجتماعه الأول للعام الدراسي 1441 - 1442هـ ، برئاسة مساعد المدير العام لتعليم الشرقية للشؤون التعليمية (بنات) فاطمة الفهيد.وتركزت محاور الإجتماع الرئيسية حول دراسة بحثية للشؤون التعليمية فيما يخص تجربة التعليم عن بُعد وأبرز ما واجهه الميدان التعليمي بمختلف فئاته من صعوبات وتحديات وما توصل له من نتائج ومخرجات كان لها الأثر الإيجابي بإكساب الجميع خبرات ومهارات ستساهم في نجاح المرحلة القادمة بشكل أكبر .وتوصل فريق البحث الخاص بالتعليم عن بُعد لمجموعة من التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج السابقة، وآليات مواجهة أي تحديات لبداية العام الدراسي الجديد بكفاءة عالية تضمن تجاوز أي صعوبات بهدف انعكاس الجودة على الطالب والطالبة اولاً وتسهيل مهام المتابعة على أولياء الأمور والمعلمين ومختلف الفئات المرتبطة بالتعليم.وتطرق الاجتماع للتعليمات المتعلقة بدور كلاً من المدرسة والمعلمة والمرشدة الطلابية داخل البيئة المدرسية إلى جانب دور المشرفة التربوية في مكاتب التعليم ودور إدارة الإشراف في متابعة وتقييم كل ما قد يواجه العملية التعليمية في المرحلة القادمة، إضافة إلى التوجيهات الفنية والتقنية لقائدات الروضات ومدارس الطفولة المبكرة ومشرفات مكاتب التعليم فيما يخص هذه المرحلة الدراسية وما قد تواجهه من خصوصية بعض التجهيزات، مؤكداً أهمية رفع مستوى التجهيزات لمنصة مدرستي ونظام نور لتمكين المستفيدين .// انتهى//16:52ت م0300