القاهرة 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاً جماعياً لدى إغلاق تعاملات اليوم، حيث حقق رأس المال السوقي للبورصة مكاسب قدرها ٥ر٤ مليارات جنيه ليصل إلى ٥ر٦١٦ مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت ٣ر١ مليار جنيه.وقفز مؤشر البورصة الرئيس إيجي "إكس 30" بنسبة ٧٥ر٠% ليسجل ٠٥ر١١١٦٠ نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة ٠٨ر٢% ليغلق عند مستوى ٨٨ر١٦٩٢ نقطة، وأضاف "مؤشر إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا نحو ٦ر١% لينهي التعاملات عند مستوى ٨٦ر٢٥٧١ نقطة.// انتهى //16:52ت م0301