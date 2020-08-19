القاهرة 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، عن توفير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلًا بقيمة 200 مليون دولار لمصر وأربع دول أخرى بمنطقة شرق البحر المتوسط وأوروبا الشرقية والبحر الأسود، تُوجه لتعزيز الزراعة المستدامة، ودعم قدرات المزراعين المحليين على التكيف مع تغيرات المناخ من خلال التطبيقات الذكية للزراعة .وأوضحت الدكتورة المشاط في بيان اليوم، أن هذا التمويل يأتي في ظل جائحة كورونا التي ضاعفت تهديدات الأمن الغذائي على مستوى العالم خاصة مع ضعف سلاسل الإمداد وعدم الاستقرار الناتج عن تغير المناخ، وهو ما يتطلب تعزيز العلاقات مُتعددة الأطراف لتعظيم الأثر والاستفادة من الدعم الذي توفره المؤسسات الدولية .// انتهى //16:53ت م0302