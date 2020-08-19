الرياض 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واستنطلق غداً على ملاعب معهد إعداد القادة والاتحاد السعودي للتنس في حي الملز بالرياض منافسات المرحلة النهاية لبطولة الاتحاد للأندية الممتازة لدرجة الشباب بمشاركة أندية المحيط والهلال والابتسام والفيصلي والقارة والخويلدية والجيل والدرع والطرف والأنوار.ويتصدر تنس المحيط البطولة التي تقام على 3 مراحل برصيد 18نقطة يليه في الوصافة فريقا الهلال والابتسام برصيد 16نقطة لكل منهما فيما سيتحدد على ضوء النتائج هبوط فريقين لمصاف أندية الدرجة الأولى.ويدير منافسات البطولة 18حكماً بقيادة الحكم العام موسى القحطاني ويعاونه الحكام نايف المطيري وجاسم عقاقه وفهدالعنقري وسطام العتيبي و نواف الفرج وحمد الماضي وصالح القريني وعبدالله الملحم وصالح السويكت وحسين الخليفة وفهدالسعيد وأحمد الحربي وعلي آل محيميد و إبراهيم آل موسى وإبراهيم الدعيج وعبدالله العزام وحمود المحيميد.// انتهى //17:07ت م0303