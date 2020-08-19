المدينة المنورة 29 ذي الحجة 1441هـ الموافق 19 أغسطس 2020م واسرفع المستشار الإداري بوزارة الحج والعمرة محمد بن عبدالرحمن بن محمد البيجاوي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى وظيفة "مستشار إداري " بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحج.وعبر البيجاوي عن اعتزازه وفخره بهذه الثقة الغالية، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا له لتقديم المزيد من العطاء لما فيه خير للوطن.كما عبر عن شكره وتقديره لمعالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ، على دعمه ومساندته، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والاستقرار، متمنيًا أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ ومحل ثقتها.// انتهى //17:56ت م0319