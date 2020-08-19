ثقافي / "مفهوم الإسراف الذي حذرت منه الشريعة " .. ندوة بمحافظة محايل
الأربعاء 1441/12/29 هـ الموافق 2020/08/19 م واس
محايل 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس
نظمت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محايل أمس ندوة بعنوان " مفهوم الإسراف الذي حذرت منه الشريعة " ألقاها فضيلة الشيخ علي سلطان الأحمري والشيخ علي أحمد المطري وذلك بجامع الشيخ محمد عبد الله الفلقي بحضور المحافظ علي بن إبراهيم الفلقي .
وتأتي الندوة ضمن الجهود المجتمعية لمبادرة ترشيد المياه والكهرباء .
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18:48ت م
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