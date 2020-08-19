محايل 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس‏نظمت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محايل أمس ندوة بعنوان " مفهوم الإسراف الذي حذرت منه الشريعة " ألقاها فضيلة الشيخ علي سلطان الأحمري والشيخ علي أحمد المطري وذلك بجامع الشيخ محمد عبد الله الفلقي بحضور المحافظ علي بن إبراهيم الفلقي .وتأتي الندوة ضمن الجهود المجتمعية لمبادرة ترشيد المياه والكهرباء .// انتهى //18:48ت م0330