بريدة 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسأشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم عبد العزيز بن عبد الله الحميد بتوجيه المقام السامي بتشكيل لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وموافقة مجلس الوزراء على نظام مكافحة التستر الجديد الذي سيسهم بالحد من هذه الظاهرة التي تؤثر على اقتصاد وطننا الغالي.وأكد الحميد أن النظام سيدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسيمّكنها من زيادة نموها وسيساعد على توطين بعض القطاعات والمجالات التي أثر عليها التستر إضافةً لكونه حماية للمستهلكين من الغش التجاري وحماية لرأس المال، مبيناً أن الغرفة على استعداد للإسهام في أي اتجاه يحقق التطلعات والرؤى المنشودة.// انتهى //18:50ت م0331