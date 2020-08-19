مكة المكرمة في 28 ذو الحجة 1441هـ الموافق 18اغسطس 2020م واسعقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة نشاط الطالبات اليوم الاجتماع الثاني بعنوان " إدارة نشاط الطالبات بين الواقع والمأمول " وذلك عبر الفصول الافتراضية زووم .واستهدف الاجتماع مشرفات إدارة نشاط الطالبات وذلك بقيادة مديرة الإدارة الدكتورة ليلى الصاعدي بحضور مساعدة الشؤون التعليمية لمياء بشاوري.وتم خلال الاجتماع مناقشة آلية توزيع المشاريع على مشرفات الإدارة وآلية تنفيذها ومناقشة آلية الدوام في مكاتب التعليم وضرورة الالتزام بالتشكيل الإداري وفق الهيكلة التنظيمية عند المخاطبات الرسمية واستعراض مؤشرات المشاريع الوزارية ومتابعتها في مكاتب التعليم ومناقشة كل مايستجد من أعمال والبدء في تنفيذ 58 مشروعا وبرنامجا وزاريا لهذا العام 1441 - 1442 هـ.// انتهى //19:14ت م0332