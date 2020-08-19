القاهرة 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم، عن فوز "القائمة الوطنية من أجل مصر" في الدوائر الأولى والثانية والثالثة والرابعة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وذلك لحصولها على نسبة تجاوزت 5% من إجمالي الأصوات الصحيحة وفقًا للقانون .ونوه لاشين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة اليوم، بأن المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين يناهز 62 مليون ناخب، لافتا الانتباه إلى أن عدد أصوات الناخبين المصوتين في انتخابات مجلس الشيوخ، بلغ 8 ملايين و959 ألفا و35 صوتا بنسبة مشاركة 14.23%، حيث بلغ نسبة إجمالي الأصوات الصحيحة 84.58%، فيما بلغت الأصوات الباطلة 15.42%.وأوضح رئيس الهيئة أنه تم حسم 74 مقعدًا على المقاعد الفردية، وإجراء جولة الإعادة على 26 مقعداً آخرين، مشيرا إلى أن جولة الإعادة للانتخابات للمصريين في الخارج ستجري يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبلين، على أن تُجرى الانتخابات داخل مصر يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر .// انتهى //19:20ت م0333