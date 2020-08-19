جنيف 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسأعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه اليوم عن تعيين أعضاء بعثة مستقلة لتقصي الحقائق وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.وأوضح باشليه في بيان لها أن تدهور الوضع الأمني في ليبيا وغياب نظام قضائي فاعل أكد على أهمية عمل فريق من الخبراء المستقلين على توثيق الانتهاكات الدائرة هناك.وستعمل هذه اللجنة للتصدي لحالة الإفلات من العقاب والمساهمة في السلام والاستقرار، وستقدم لمجلس حقوق الإنسان أول تقارير لها في سبتمبر القادم.// انتهى //19:23ت م0334