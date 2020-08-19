مكة المكرمة 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واساطلع المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي اليوم على مكتب التعليم بمحافظة الكامل، وعدد من المدارس التابعة لها واستعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد.واجتمع الزائدي بمسؤولي المكتب لمناقشة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد ودعم الجهود لتعزيز نواتج التعلم، وبناء شراكة مع الأسرة لتحقيق النجاح للرحلة التعليمية لتنفيذ قرار الدراسة عن بعد .وشملت زيارة مدير ‫التعليم عدداً من مدارس محافظة الكامل, اطلع خلالها على الإجراءات الاحترازية بتلك المدارس مع عودة الهيئة الإدارية، وعملية توزيع الكتب الدراسية.وحث الدكتور الزائدي الجميع لتقديم المزيد من العطاء والجهود المتميزة والدعم اللازم والمتابعة المستمرة للمدارس وأولياء أمورهم بما يحقق الأهداف التعليمية المنشودة في ظل الإجراءات الاحترازية للتعليم عن بُعد.// انتهى //19:38ت م0335