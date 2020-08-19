الرباط 29 ذو الحجة 1441 هـ موافق 19 اغسطس 2020 مأشادت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) عاليا بالأطقم الطبية والاجتماعية، الذين جازفوا بحياتهم في الصفوف الأمامية ليحولوا دون انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضح بيان صادر عن المنظمة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني اليوم أن هذه المناسبة تأتي هذه السنة في ظرف استثنائي تتسبب فيه الجائحة في وفاة حوالي 6000 طفل يوميا، وارتفاع معدلات البطالة والفقر بسبب استمرار الركود الاقتصادي، وتهديد الأمن الغذائي العالمي، وارتفاع وتيرة أعمال العنف.ودعا البيان إلى مزيد من التضامن واتخاذ الإجراءات اللازمة في العالم الإسلامي وخارجه، وتناشد الحكومات لمنح الأولوية في التمويل إلى القطاعات الطبية والاجتماعية وقطاع العمل الإنساني، والتركيز على دعم الفئات المستضعفة في المجتمع كالأطفال والنساء والمهمشين والأقليات المهجرة قسراً.// انتهى //19:44ت م0336