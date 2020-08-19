الرياض 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واستفقد معالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي مجموعة من الطرق التابعة للوزارة بمنطقة الرياض، وذلك ضمن الجولات التفقدية الميدانية على الطرق التابعة لوزارة النقل.وتخللت الجولة تفقد الطريق الدائري بمدينة الرياض، وطريق الرياض الخرج، وطريق الخرج الدلم، وطريق الدلم حوطة بني تميم، وطريق حوطة بني تميم الحريق، وطريق الحريق الرين، وطريق الرياض الرين بيشة، وطريق الرياض الطائف السريع، وذلك لأخذ المرئيات والاطلاع على جودة الطرق وخدماتها والوقوف على أهم الأعمال الواقعة عليها.ورافق معاليه خلال الجولة كلاً من مستشار الوزير المهندس هذلول الهذلول، ومدير عام فرع الوزارة بالرياض المهندس سلمان الضلعان.يذكر أن الجولة تأتي ضمن عدة جولات ميدانية، يتفقد من خلالها معاليه سير الأعمال والوقوف على جاهزيتها ومتابعة نسب الإنجاز فيها؛ للاطمئنان على سيرها وفق الخطة التشغيلية المعتمدة، وضمن سعي وزارة النقل لضمان استمرار أعمالها وإنجاز جميع مشروعاتها ضمن الخطة الزمنية المقررة لها؛ للارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.// انتهى //19:45ت م0338