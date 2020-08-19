محايل 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واستفقد رئيس بلدية محافظة بارق المهندس محمد بن مرزن عسيري ميدانيًا اليوم، مراحل العمل في عدد من المشروعات البلدية الجاري تنفيذها.وشملت الجولة التفقدية مشروع تأهيل حديقة خبت آل حجري ومشروع إنشاء دوار وسط المحافظة ومشروع إنشاء حديقة المركز الحضاري .واطلع رئيس البلدية على مراحل الإنجاز في تلك المشروعات، موجهًا خلال الجولة بسرعة الإنجاز ومضاعفة الجهد والعمل على تلافي العقبات والمعوقات كافة, وإيجاد حلول جذرية لتسهيل إنجاز المشروعات وضمان استكمالها وفق الخطط الموضوعة، مؤكداً استمرار الجولات التفقديةلمتابعة الأعمال الميدانية والمشروعات الجاري تنفيذها.// انتهى //19:59ت م0344