ظهران الجنوب 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واستفقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني، اليوم, سير العمل في المكتبين التابعين لفرع الوزارة في ظهران الجنوب وسراة عبيدة.والتقى الويمني وفريقه المرافق في بداية الجولة بمحافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح.ونوقشت خلال الزيارة موضوعات بيئية وزراعية تخص المحافظة, بعد ذلك اتجه الفريق إلى مكتب الوزارة هناك, واستمعوا من مدير المكتب المهندس حسن الوادعي إلى شرح مفصل عن أقسام المكتب وإنجازاته، وإسهاماته في دعم المزارعين ومربي المواشي بالمحافظة من خلال عرض مرئي.وتوجه الويمني بعد ذلك إلى مكتب الوزارة بمحافظة سراة عبيدة, اطلعوا خلال ذلك على سير العمل، وأبرز المعوقات والاحتياجات التي تتطلبها المرحلة القادمة، حتى يؤدي المكتب دوره في خدمة المواطنين بالشكل المطلوب.وقام الويمني وفريقه المرافق عقب ذلك بزيارة لمشروع الاستزراع السمكي في وادي رغد العائد، أكد بعدها المهندس الويمني للقائمين على المشروع اهتمام وزارة البيئة بمشاريع الاستزراع السمكي، الهادفة إلى تطوير قطاع الاستزراع المائي كونه قطاعاً واعداً ومؤثراً على التنمية والاقتصاد, ويسهم بالمحافظة على الموارد الطبيعية من خلال تخفيف الضغط عن المصائد.// انتهى //20:23ت م0346