القاهرة 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واستوجهت اليوم طائرة نقل عسكرية محملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية إلى مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت في إطار الجسر الجوي المتواصل للمساعدات المصرية إلى الأشقاء في لبنان عقب كارثة انفجار مرفأ بيروت.وأشار المتحدث العسكري المصري عميد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان اليوم، إلى أن وزارة الخارجية المصرية وجهت البعثة الدبلوماسية بلبنان إلى اتخاذ اللازم نحو الاستمرار في استقبال المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر للشعب اللبناني.//انتهى//20:29ت م0347