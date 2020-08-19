الشقيق 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسكثّفت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب اليوم ، أعمال الإصحاح البيئي من خلال التطهير والتعقيم والرش للحدائق العامة والمسطحات الخضراء والأحياء والأماكن العامة والحاويات بالأحياء والشوارع العامة ، وذلك ضمن جهودها الرامية لحماية المواطنين والمقيمين والمحافظة على صحتهم وسلامتهم.ويقوم مراقبو البلدية بجولات رقابية على الأسواق والمطاعم للوقوف على التزامها بالتنظيمات وتطبيق الاشتراطات لضمان توفير بيئة آمنة للمستفيدين.وأكد رئيس بلدية الشقيق المكلف هادي بن علي عتودي حرص البلدية على مواصلة الجولات الميدانية المستمرة للحفاظ على تطهير وتعقيم الحدائق والميادين العامة في الشقيق بشكل مستمر وصيانة الحدائق والمسطحات الخضراء من أجل الحفاظ على المنظر العام ومعالجة التشوّه البصري.// انتهى //20:29ت م0348