الطائف 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسيقيم نادي سباقات الخيل بعد غدٍ الجمعة والسبت المقبليْن حفليه الخامس والسادس ضمن فعاليات سباق الخيل للمصيف لهذا العام 2020 م / 1442 هــ بميدان الملك خالد للفروسية بالحوية بمحافظة الطائف على جائزة النادي التقديرية وكأس إمارة منطقة تبوك .وأوضح مدير عام نادي سباقات الخيل عادل المزروع أن سباق يوم الجمعة يتكون من سبعة أشواط :الأول إنتاج السعودية مفتوح الدرجات بمسافة 2000 متر والثاني إنتاج السعودية للخيل المبتدئة بمسافة 2000 متر ، والشوط الثالث مفتوح الدرجات بمسافة 1650 مترا ، والشوط الرابع بجزئيه للخيل المبتدئة بمسافة 1650 مترا ، فيما حدّد الشوط الخامس للأفراس المستوردة مفتوح الدرجات بمسافة 1200 مترا ، وجاء الشوط السادس للخيل المستوردة هانديكاب بمسافة 1650 مترا وأخيراً الشوط السابع إنتاج السعودية ربحت ( 1 ـ 3 ) فوز بمسافة 1200 متر .ويتكون حفل سباق يوم السبت من سبعة أشواط الأول إنتاج السعودية للخيل المبتدئة بمسافة 2000 متر والشوط الثاني للخيل المستوردة مفتوح الدرجات بمسافة 1650 مترا والثالث إنتاج السعودية للخيل الميتدئة بمسافة 1650 مترا ، والشوط الرابع إنتاج السعودية مفتوح الدرجات على جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية بمسافة 1200 متر .وحدّد الشوط الخامس بجزئيه للمستورد والإنتاج للخيل المبتدئة بمسافة 1200 متر ، وجاء الشوط السادس على كأس إمارة منطقة تبوك للأفراس إنتاج السعودية مفتوح الدرجات بمسافة 1650 مترا ، والشوط السابع لإنتاج السعودية هانديكاب بمسافة 1650 متراً.// انتهى //20:30ت م0349