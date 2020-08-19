هروب 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واساستقبل محافظ هروب أحمد بن موسى أبو قرن بمكتبه اليوم ، مدير خدمات المياه بمحافظتي العيدابي وهروب مفرح سليمان الغزواني.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمشاريع المياه المحلاة ومشاريع الصرف الصحي المنفّذة والجاري تنفيذها بالمحافظة والمراكز التابعة لها.وأكد محافظ هروب حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وسمو نائبه على ضرورة متابعة المشاريع التنموية بالمحافظة ، لتوفير سبل الراحة للمواطنين والمقيمين والوصول إلى خدمة ذات جودة عالية وفق أفضل المواصفات.// انتهى //20:31ت م0350