الجزائر 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 اغسطس 2020 م واسسجلت الجزائر خلال الـ 24 ساعة الماضية 403 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 39847 حالة .وكشف المتحدث الرسمي للجنة الجزائرية لرصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا، جمال فورار خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن تسجيل 11 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1402 حالة وفاة، مشيراً إلى مغادرة 318 شخصا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 27971 حالة.//انتهى//20:33ت م0351