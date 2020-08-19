الرياض 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسعقدت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بدول مجلس التعاون، اجتماعها الـ35 خلال الفترة 19-20 أغسطس 2020م، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الوكيل المساعد لقطاع المعالجات التجارية في وزارة الاقتصاد بالإمارات العربية المتحدة عبدالله سلطان الفن الشامسي .واستعرض الأعضاء خلال الاجتماع بنود جدول الأعمال الذي تضمن العديد من الموضوعات التي تهم الصناعة الخليجية ومن أبرزها مستجدات التحقيقات الجارية، وإشكاليات تطبيق وتحصيل الرسوم السارية والشكاوى التي تقدمت بها الصناعة الخليجية ومستجدات التظلمات حول التدابير السارية المطبقة، إلى جانب الاطلاع على آليات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية على مستوى الدول العربية.واتخذت اللجنة في نهاية الاجتماع العديد من القرارات، التي جاء من أهمها التنسيق مع إدارات الجمارك للوصول إلى حلول حول آلية التطبيق في حال كثرة المنتجات، وتأكيد أهمية تطبيق القرارات الصادرة على الرغم من وجود تعاقدات تحيل القرار حيز التنفيذ، وتشكيل فريق فني استشاري من الخبراء في الدول، وتحديث الدراسة الخاصة بالتجارة البينية بين الدول الأعضاء، وتكليف المكتب بدراسة زيادة القضايا العكسية التي تقوم بها الهند ضد دول المجلس وطرح البدائل للتعامل معها.// انتهى //20:54ت م0356