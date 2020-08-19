الأحساء 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واستعادل فريق الاتفاق مع مضيفه فريق الفتح بنتيجة 1-1، اليوم في الجولة الـ 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .سجّل الإتفاق هدفه الأول عن طريق مهاجمه سليمان دوكارا في الدقيقة 8، قبل أن يُعدّل النتيجة للفتح لاعبه ماتياس عند الدقيقة 19 من زمن المباراة .وبهذه النتيجة رفع الإتفاق رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثامن، فيما رفع فريق الفتح رصيده للنقطة 26 في المركز الثالث عشر .// انتهى //20:54ت م0357