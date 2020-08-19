رياضي / الإتفاق يتعادل مع مضيفه الفتح في الجولة الـ 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
الأربعاء 1441/12/29 هـ الموافق 2020/08/19 م واس
الأحساء 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس
تعادل فريق الاتفاق مع مضيفه فريق الفتح بنتيجة 1-1، اليوم في الجولة الـ 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
سجّل الإتفاق هدفه الأول عن طريق مهاجمه سليمان دوكارا في الدقيقة 8، قبل أن يُعدّل النتيجة للفتح لاعبه ماتياس عند الدقيقة 19 من زمن المباراة .
وبهذه النتيجة رفع الإتفاق رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثامن، فيما رفع فريق الفتح رصيده للنقطة 26 في المركز الثالث عشر .
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