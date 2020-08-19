أحد المسارحة 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسبدأت جمعية البر الخيرية بمحافظة أحد المسارحة، بالتعاون مع مجلس الجمعيات بالمنطقة، ومصرف الراجحي، ومؤسسة عبد اللطيف العيسى الخيرية اليوم، توزيع الأجهزة الكهربائية على أسر الأيتام المستفيدين من خدمات الجمعية.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية يحي داؤد محزري، أن عدد الأسر التي استفادت من المشروع بلغت 42 أسرة، مشيرا إلى توزيع مكيفات وغسالات وثلاجات وأفران، بالإضافة إلى تسديد فواتير الكهرباء لعدد من الأسر, مؤكداً حرص الجمعية على تقديم الخدمات كافة والدعم للأسر المستفيدة لتضمن لها حياة كريمة.// انتهى //21:02ت م0359