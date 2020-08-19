صامطة 29 ذي الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسقام رئيس بلدية محافظة صامطة الدكتور سالم بن علي منيف ورئيس المجلس البلدي بالمحافظة أحمد بن محمد نجمي اليوم ، بجولة تفقدية لعدد من القرى التابعة للمحافظة، وذلك في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها للوقوف على الخدمات المقدَّمة للمواطنين والاطلاع على احتياج المواطنين من المشاريع التنموية بتلك القرى.وشلمت الجولة ، قرى الجزء الشرقي أبوحجر الأعلى والأسفل وقائم الخمسين واللقية والجاضع ومجعر وأبوالأسود وأبوالمض والجيانية والطرشية وخضراء صامطة، بهدف متابعة سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين وتلمس احتياجاتهم .واستمع رئيس بلدية محافظة صامطة ورئيس المجلس البلدي ، من الأهالي لاحتياجاتهم ومقترحاتهم وآرائهم فيما يتم إنجازه من مشاريع ، مؤكدين أن المواطن هو أساس العملية التنموية للرقي بالمحافظة والقرى التابعة لها.// انتهى //22:28ت م0385