الرياض 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسقال وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي: إنّ آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تُعدّ خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح.وأكد الوزير الحضرمي، خلال لقائه اليوم في مدينة الرياض بالسفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، حرص حكومة بلاده على تنفيذ جميع بنود اتفاق الرياض من أجل لملمة الجهود والتصدي للمشروع الحوثي الإيراني في اليمن وكخطوة في اتجاه تحقيق السلام الشامل.وتطرق الحضرمي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى قضية الخزان النفطي صافر وحذّر من استمرار تلاعب ميليشيا الحوثي الانقلابية بهذه القضية واختطافها وتعريض اليمن ودول المنطقة والملاحة البحرية لخطر داهم، وذلك من خلال وضع اشتراطات غير منطقية لعرقلة عملية تقييم وتفريغ الخزان.من جانبه أكد السفير الروسي وقوف بلاده إلى جانب اليمن وحكومته الشرعية، وعبر عن أمانيه في أن يحلّ الأمن والاستقرار والسلام في اليمن قريبًا.// انتهى //22:28ت م0386