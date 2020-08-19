برلين 29 ذو الحجة 1441هـ الموافق 19 أغسطس 2020م واساستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني نوربرت روتغن.وجرى خلال الاستقبال، استعراض المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتطورات جائحة كورونا المستجد وجهود البلدين في التعامل مع تداعياته.// انتهى //22:31ت م0387