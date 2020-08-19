جدة 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسزار مدير عام التعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي اليوم ميدانياً عدداً من المدارس، يرافقه مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد الغامدي ، اطلع خلالها على استعدادات المدارس والتجهيزات اللازمة للتعليم عن بعد، وآلية تسليم الكتب الدراسية للطلاب وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية .والتقى خلال الزيارة بعدد من أولياء أمور الطلاب وحثّهم على الشراكة والتعاون البناء مع المدرسة خلال المرحلة المقبلة وتذليل العقبات كافة وتهيئة الجو التعليمي المناسب لأبنائهم في منازلهم للوصول بهم إلى تحقيق الأهداف المرجوة من التعليم "عن بعد" .وأكد في لقائه ضمن الزيارة مع الهيئة الإدارية والتعليمية في المدارس التي زارها على أهمية التواصل مع الطلاب و أولياء الأمور وحثّهم على التعامل مع المنصات التعليمية المتاحة بشكل إيجابي وفعّال لتحقيق الهدف المنشود من التعليم عن بُعد وتفعيل الشراكة مع الأسرة لتحقيق النجاح بتنفيذ قرار الدراسة عن بعد .وأشاد مدير عام التعليم بمحافظة جدة في ختام الزيارة بالجهود المبذولة من إدارات المدارس والهيئة الإدارية في تحقيق الأهداف التعليمية المنشودة وتنفيذ خطط الاستعداد بشكل جيّد ومنظّم .// انتهى //22:41ت م0390