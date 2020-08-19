سكاكا 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واستفقّد المشرف العام لفروع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقطاع الشمالي المهندس سلمان بن جارالله الصوينع ، فرع الوزارة ، بمنطقة الجوف ، حيث التقى مدير عام فرع الوزاره بمنطقة الجوف المهندس عبدالله بن أحمد الأحمري.وعقد اجتماع بمدريري الإدارات ناقش فيها سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين وبرامج الدعم والإعانات الزراعية التي تقدمها الوزارة لمربي الماشية ومشاريع الدواجن بالمنطقة، وكذلك برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة الموجهة للمزارعين والنحالين والأسر المنتجة، ثم قُدّم عرض موجز شمل إنجازات فرع الوزارة والمكاتب والمراكز التابعه له لعام 2019- 2020م والأهداف المستقبلية لعام 2021م ، كما زار مركز أبحاث الإبل والمراعي ووحدة الزيتون ومشتل الوزارة.وأوضح رئيس القطاع الشمالي المهندس الصوينع أن الهدف من الزيارة الاطلاع على سير العمل بالمنطقة وتقديم الدعم وتذليل العقبات والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل فرع الوزارة ، والسعي لتطوير ورقي الخدمات بما يتواكب مع أهداف ومبادرات الوزارة انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 مؤكداً الصوينع حرص وزارة البيئة والمياه والزراعة على الالتزام بتقديم أفضل الخدمات وأجودها للمستفيدين.وقدّم الصوينع في نهاية الزيارة شكره لمدير عام فرع الوزاره بمنطقة الجوف لما شاهدهُ من جهود قائمة بالمنطقة، من قبل فرع الوزاره ومراكزه ومكاتبه.بدوره ثمّن مدير عام فرع الوزارة المهندس الأحمري باسمه واسم منسوبي فرع الوزاره ومكاتبه ومراكزه بالمنطقة ، للمهندس الصوينع زيارته، وأكد الأحمري أن زيارة المهندس الصوينع دافع لبذل المزيد من الجهد وتقديم أرقى الخدمات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن بدعم ومتابعة مستمرة من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ومعالي نائبه.// انتهى //23:07ت م0393