الجزائر 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19اغسطس 2020 م واسأوقفت وحدات من الجيش والأمن وحرس الحدود الجزائري 563 شخصًا بين مهاجرين ومهربين في عمليات مختلفة بعدد من المحافظات الجزائرية.وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن وحداتها بمدن تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وتندوف، أوقفت 122 مهربًا، وصادرت منهم ثماني شاحنات و 12 مركبة رباعية الدفع و 6 دراجات نارية و90 مولدًا كهربائيًا، و55 مطرقة ضغط وجهاز كشف عن المعادن، و30 قطعة من مادة الديناميت و184 كيس من خليط الذهب والحجارة، ومعدات أخرى مختلفة تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، إلى جانب العشرات من الأطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.وأضاف البيان ، أن وحدات من حرس السواحل والأمن من مدن وهران وتلمسان والشلف وسكيكدة وعنابة والطارف وإن اميناس وإن صالح، أوقفت 441 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بينهم 379 مهاجرًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، بشواطئ تلك المدن وهم يستعدون لاجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.ولفتت المصادر نفسها من جهة اخرى، إلى أن وحدات من الجيش قبضت على عنصري دعم للجماعات الإرهابية، بكل من مدينتي وهران وبرج باجي مختار، ودمرت وحدات أخرى من الجيش ثلاثة مخابئ للإرهابيين، وتسع قنابل تقليدية الصنع بعد كشفها بمدن جيجل والمدية والشلف.// انتهى //23:08ت م0394