واشنطن 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 39,318 إصابة مؤكدة و 1,172 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,460,429 حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 171,012 حالة وفاة.// انتهى //23:09ت م0395