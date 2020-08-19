رفحاء 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسدعمت جمعية البر الخيرية بالشريم بمنطقة الحدود الشمالية طالبي إعانة الزواج من المستفيدين من خدماتها بمبلغ 20.000 ريال حيث صُرفت الشيكات لهم اليوم لمساعدتهم على الزواج.وأوضحت الجمعية أن البرنامج يهدف إلى مساعدة الشباب المقبلين على الزواج وذلك ضمن البرامج والمبادرات التي تقدمها الجمعية لمستفيديها وهو أحد برامج الجمعية المتنوعة.سائلين المولى عزّ وجل أن يبارك لهم وأن يبارك عليهم وأن يجمع بينهم بخير وأن يكتب لهم حياة زوجية سعيدة.// انتهى //23:10ت م0396