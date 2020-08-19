القاهرة 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، اتصالاً هاتفيًا مع وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، أكدا خلاله على عمق العلاقات الإستراتيجية القائمة بين مصر وسلطنة عُمان وما يجمع الشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وعلاقات أخوية وطيدة.وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ في بيان اليوم، إن الوزير شكري أعرب عن خالص تمنياته لنظيره العُماني بالتوفيق والسداد في منصبه الجديد، واتفقا على مواصلة العمل والتشاور من أجل تعزيز أواصر العلاقات الثنائية ودفعها قُدمًا إلى آفاق أرحب، بما يعكس توجيهات قيادة البلدين في هذا الصدد.//انتهى//23:24ت م0399