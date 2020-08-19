القدس المحتلة 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واساقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 98 مستوطنًا، بقيادة المتطرف يهودا غليك، تجولوا في ساحات المسجد الأقصى ، ونفذوا جولات استفزازية وصولاً إلى مصلى باب الرحمة.// انتهى //23:30ت م0400