الرياض 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واساستطاع فريق الرائد أن يقلب الطاولة على ضيفه الشباب بعد أن كان متأخر بهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقان مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بجولة الـ 26.الشباب هو من بدأ التسجيل في الدقيقة 17 برأسية من مهاجمه السنغالي ماكيتي ديوب، لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم الشباب بهدف دون رد.سيطر الرائد على مجريات شوط المباراة الثاني، وسط محاولات لتسجيل هدف التعادل، لينجح البديل جلال داوودي من تسجيل هدف التعادل للرائد في الدقيقة 69، قبل أن يضع الخبير جهاد الحسين بصمته في المباراة بتسجيل هدف الفوز للرائد.وبهذا الفوز يصعد الرائد إلى المركز الخامس بـ 42 نقطة، والشباب في المركز السابع بـ 38 نقطة.// انتهى //23:50ت م0403