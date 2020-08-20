القاهرة 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، اتصالاً هاتفياً بنظيره الإيطالي لويجي دي مايون، تناولا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ومنها التطورات في ليبيا، والوضع على الصعيد الفلسطيني.وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ في بيان اليوم، أن الاتصال تطرق إلى ترتيب لقاءات قادمة بين شكري ونظيره الإيطالي للتباحث حول كيفية جلب الاستقرار عبر دفع الحلول السياسية لمختلف الأزمات في المنطقة.//انتهى//00:40ت م0410