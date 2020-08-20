القاهرة 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسحققت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي المقتصر على 4 جلسات بسبب الاحتفال برأس السنة الهجرية مكاسب بلغت نحو 7ر8 مليار جنيه ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 6ر616 مليار جنيه، مقابل 9ر607 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق بارتفاع بلغ نسبته 4ر1%.وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية اليوم، ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث زاد مؤشر السوق الرئيسي /إيجي إكس 30/ بنسبة 97ر1 ٪؜ ليسجل مستوى 05ر11160 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنحو 59ر2 ٪؜ ليبلغ مستوى 88ر1692 نقطة.وشملت الارتفاعات مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 09ر2 ٪؜ ليبلغ مستوى 86ر2571 نقطة.وأشار التقرير إلى انخفاض قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 1ر7 مليار جنيه من خلال تداول 326ر2 مليار ورقة منفذة على 183 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 5ر12 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 523ر2 مليار ورقة منفذة على 223 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، موضحا أن الأسهم استحوذت على 1ر85 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 90ر14% خلال أسبوع.وأكد التقرير أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 9ر80% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 7ر13% والعرب على 4ر5% وذلك بعد استبعاد الصفقات.ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 3ر44 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 6ر31 مليون جنيه.//انتهى//00:44ت م0411