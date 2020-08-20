واشنطن 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسأغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، اليوم تداولاتها على انخفاض.هبط المؤشر داو جونز الصناعي 85.19 نقطة، أو 0.31 بالمئة، إلى 27692.82 نقطة، وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 14.93 نقطة، أو 0.44 بالمئة ليغلق عند 3374.85 نقطة.فيما سجل المؤشر ناسداك المجمع انخفاضاً عند الاغلاق بواقع 64.38 نقطة، أو 0.57 بالمئة، إلى 11146.46 نقطة.// انتهى //01:07ت م0413