تونس 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسأكد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي، التزام بلاده بالجهود الدولية الرامية إلى توفير الظروف اللائقة بالمهاجرين ومكافحة الهجرة غير الشرعية، لا سيما مع الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.وأضاف الغنوشي خلال مشاركته اليوم عن بعد، في الجلسة الخاصة بمشاكل الهجرة وعالم ما بعد كوفيد-19 في المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات، وفق بيان صادر عن مجلس نواب الشعب التونسي، أن تونس نجحت في التعامل مع أوضاع المهاجرين الأفارقة، مشيرا إلى أن أغلب أسباب الهجرة تكون من أجل البحث عن العمل والحرية والعيش الكريم، أو الفرار من مناطق النزاع.وشدد على أن العالم في حاجة إلى الاستقرار والى مناخ ينتصر للحرية والديمقراطية والسلام تنتهي فيه النزاعات وتفض الخلافات بالتوافق والتشاركية.وينعقد هذا المؤتمر الذي يمثّل منتدى عالميا فريدا للحوار والمشاركة للبرلمانيين على أعلى المستويات، تحت شعار " القيادة البرلمانية من أجل تعددية أكثر فعالية، تحقق السلام والتنمية المستدامة للشعوب ولكوكب الأرض".ويشارك في المؤتمر الذي يتواصل على مدى يومين، وينظمه عن بُعد وعبر الاتصال المرئي الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع المجلس الوطني في النمسا ومنظمة الأمم المتحدة، 178 من رؤساء البرلمانات من مختلف دول العالم.// انتهى //02:27ت م0415