القاهرة 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 161 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و13 حالة وفاة، لافتة النظر إلى خروج 991 شخصا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 62553 حالة حتى اليوم.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 96914 حالة من ضمنهم 62553 حالة تم شفاؤها، و5197 حالة وفاة.//انتهى//02:51ت م0417