ريو دي جانيرو 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحية في البرازيل اليوم تسجيل 49298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد و 1212 وفاة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.ووفقا بيانات وزارة الصحة فقد سجلت البلاد حتى الآن ثلاثة ملايين و456652 إصابة منذ بدء تفشي الوباء، فيما بلغ إجمالي وفياتها 111100 حالة وفاة​​​.وتحتل البرازيل حاليا المركز الثاني بين دول العالم في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس بعد الولايات المتحدة الأمريكية.// انتهى //03:14ت م0419