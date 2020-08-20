لوساكا 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسأعلنت الرئاسة في زامبيا أن نائبة الرئيس إينونغ موتوكاوا أُصيبت بفيروس كورونا، وأن حالتها مستقرة وتخضع للعزل المنزلي.وأضاف الرئاسة في زامبيا في بيان اليوم، أن نائبة الرئيس تعاني من أعراض خفيفة يتم علاجها بشكل ملائم، وهي في حالة معنوية عالية وتمارس عملها عن بعد.وكانت آخر حصيلة معلنة لإجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في زامبيا بلغت 9839 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 264 وفاة.// انتهى //03:26ت م0422