نواكشوط 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسالتقى وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية الموريتاني عثمان مامادو كان، اليوم بالعاصمة نواكشوط، الأمين التنفيذي لمجموعة الخمس بالساحل مامان صمبو سيدكو.وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين موريتانيا ومجموعة دول الساحل الخمس، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها، خاصة في المجال الاقتصادي.// انتهى //03:32ت م0423