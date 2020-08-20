واشنطن 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسالتقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على هامش الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق، الذي أقيم اليوم في واشنطن العاصمة.واستعرض الجانبان خلال اللقاء، أبرز ما دار في الحوار الاستراتيجي، مجددين التأكيد على المبادئ التي تم الاتفاق عليها من قبل الجانبين في اتفاقية الإطار الاستراتيجي.وشجع بومبيو، رئيس الوزراء والحكومة العراقية على مواصلة الجهود لتلبية مطالب الشعب العراقي من أجل دولة أكثر إنصافاً وعدلاً ، معرباً عن دعمه لإجراء انتخابات مبكرة مقترحة العام المقبل.وتعهد وزير الخارجية الأمريكي بمواصلة العمل مع رئيس الوزراء العراقي، بشأن سبل معالجة التحديات الاقتصادية الهائلة التي تواجه العراق في ظل وباء كوفيد -19 وتراجع أسعار النفط، مؤكداً ضرورة قيام العراق بسن إصلاحات اقتصادية جوهرية، لتعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والعراق.كما ناقش الجانبان السبل التي يمكن للولايات المتحدة من خلالها أن تواصل تقديم دعم طويل الأمد لقوات الأمن العراقية والمؤسسات الأمنية المدنية، بما في ذلك الجهود التي يقودها العراق بشأن إصلاحات قطاع الأمن الداخلي.// انتهى //04:01ت م0427