كانبيرا 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزيرة الدفاع الأسترالية السيناتورة ليندا رينولدز في بيان صادر عن مكتبها عن انطلاق المناورات الحربية المشتركة في الباسفيك التي تعرف ب (RIMPAC) بمشاركة عشر دول من بينها أستراليا.وتشمل المناورات الحربية المشتركة التي تمتد حتى 31 أغسطس الجاري قوات منها أستراليا، وبروناي، وفرنسا، واليابان، وجمهورية كوريا، ونيوزيلندا وجمهورية الفلبين، وسنغافورة، والولايات المتحدة الأمريكية.// انتهى //04:08ت م0429