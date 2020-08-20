عام / انطلاق مناورات حربية مشتركة في الباسفيك بمشاركة عشر دول
الخميس 1442/1/1 هـ الموافق 2020/08/20 م واس
كانبيرا 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس
أعلنت وزيرة الدفاع الأسترالية السيناتورة ليندا رينولدز في بيان صادر عن مكتبها عن انطلاق المناورات الحربية المشتركة في الباسفيك التي تعرف ب (RIMPAC) بمشاركة عشر دول من بينها أستراليا.
وتشمل المناورات الحربية المشتركة التي تمتد حتى 31 أغسطس الجاري قوات منها أستراليا، وبروناي، وفرنسا، واليابان، وجمهورية كوريا، ونيوزيلندا وجمهورية الفلبين، وسنغافورة، والولايات المتحدة الأمريكية.
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