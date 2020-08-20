نيويورك 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسأدان مجلس الأمن الدولي اليوم بشدة التمرد الذي حدث في مالي الثلاثاء وأدى إلى اعتقال الرئيس ورئيس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة الآخرين من قبل بعض الجنود المتمردين.وحث أعضاء المجلس في بيان عقب اجتماع طارئ، هؤلاء المتمردين على إطلاق سراح جميع المسؤولين المحتجزين بأمان وعلى الفور، والعودة إلى ثكناتهم دون تأخير.كما شددوا على الحاجة الملحة إلى استعادة سيادة القانون والمضي قدما نحو عودة النظام الدستوري.// انتهى //04:16ت م0430