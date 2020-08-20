الرياض 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الملك ينوه بمستوى العلاقات مع عُمان.. ويبحث استقرار النفط مع الرئيس النيجيريالقيادة تهنئ رئيس هنغاريا بذكرى اليوم الوطنيولي العهد يبحث مع الكاظمي توازن السوق البتروليةأمير الرياض يقدر إنجازات «موهبة» وتمثيلها المشرف للوطنحسام بن سعود: الباحة تمتلك مقومات سياحية مهمةأمير نجران يبارك تأسيس فرع لهيئة عقارات الدولةأمير حائل يستعرض في الجلسة الاثنينية المشروعات البلدية والمياهفيصل بن نواف يتفقد المشروعات الصحية والبلدية في القرياتفيصل بن مشعل يتسلم تقرير غرفة تجارة عنيزةوزير الخارجية: الإجراءات الإسرائيلية الأحادية تعرقل السلام«مكافحة التستر» يعفي مصحح أوضاعه من العقوبات ودفع الضريبة بأثر رجعيانخفاض حالات كورونا في المملكة بنسبة 72 % خلال شهرينتربويون: التعليم عن بعد حماية لأبنائنا.. وعلى الأسرة الدور الأكبرقلق دولي إزاء مخاطر تسرب خزان صافراستغلال إيراني للاجئين لاستهداف شرق إفريقيا والملاحة الدوليةالأمم المتحدة تحذر من تبعات تقليص برامج المساعدات في اليمنالخارجية الأميركية: حزب الله يخدم أجندة إيران الطائفيةالسودان: السلام الشامل يلوح في الأفق// يتبع //06:01ت م0003