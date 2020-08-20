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الخميس 1442/1/1 هـ الموافق 2020/08/20 م واس
الرياض 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
الملك ينوه بمستوى العلاقات مع عُمان.. ويبحث استقرار النفط مع الرئيس النيجيري
القيادة تهنئ رئيس هنغاريا بذكرى اليوم الوطني
ولي العهد يبحث مع الكاظمي توازن السوق البترولية
أمير الرياض يقدر إنجازات «موهبة» وتمثيلها المشرف للوطن
حسام بن سعود: الباحة تمتلك مقومات سياحية مهمة
أمير نجران يبارك تأسيس فرع لهيئة عقارات الدولة
أمير حائل يستعرض في الجلسة الاثنينية المشروعات البلدية والمياه
فيصل بن نواف يتفقد المشروعات الصحية والبلدية في القريات
فيصل بن مشعل يتسلم تقرير غرفة تجارة عنيزة
وزير الخارجية: الإجراءات الإسرائيلية الأحادية تعرقل السلام
«مكافحة التستر» يعفي مصحح أوضاعه من العقوبات ودفع الضريبة بأثر رجعي
انخفاض حالات كورونا في المملكة بنسبة 72 % خلال شهرين
تربويون: التعليم عن بعد حماية لأبنائنا.. وعلى الأسرة الدور الأكبر
قلق دولي إزاء مخاطر تسرب خزان صافر
استغلال إيراني للاجئين لاستهداف شرق إفريقيا والملاحة الدولية
الأمم المتحدة تحذر من تبعات تقليص برامج المساعدات في اليمن
الخارجية الأميركية: حزب الله يخدم أجندة إيران الطائفية
السودان: السلام الشامل يلوح في الأفق
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