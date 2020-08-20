وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( استمرارية الريادة والتفوق ) : منذ العدد الأول لجريدة "الرياض" الصادر في غرة شهر محرم من العام 1385هـ، والذي أكمل اليوم عامه الـ 57، ونحن كأسر تحرير متعاقبة الأجيال أخذنا على أنفسنا عهداً أن تكون رائدة متفوقة، هو عهد غير مكتوب، لكنه متوارث جيلاً بعد جيل، فمن البدايات البسيطة في حي المرقب ولكن بهمم عالية صدرت "الرياض" حاملة مسؤولية كبيرة كونها تحمل اسم عاصمتنا الحبيبة، ويجب أن تكون على ذات المستوى من الرصانة المقرونة بالجمال والفكر المستنير، ومن المرقب إلى حي الملز كانت مرحلة أخرى شهدت فيها "الرياض" نقلة نوعية غير مسبوقة تم التطوير فيها تحريرياً وتقنياً، ثم جاءت مرحلة حي الصحافة التي هي مرحلة لا تقل أهمية عن سابقتيها بقدر ما هي مرحلة الانطلاق للمستقبل والتماهي مع متطلباته بعناصرها ووسائلها الإعلامية كافة.وتابعت : استمرارية الريادة والتفوق ليست بالمهمة السهلة أبداً في جريدة تحمل اسم العاصمة، من أجل ذلك حرصت الأجيال المتعاقبة في تحرير "الرياض" على خط نهج تحريري رصين متزن يجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتمثل ذلك في شعار "الرياض" المتمثل بنخلة ترمز إلى الأصالة، وجناحين يرمزان للتطور المستمر، وهو نهج مستمرون عليه جيلاً بعد جيل، ومن أجل ذلك يرى قرّاؤنا الكرام في عدد اليوم تغييراً فنياً رأينا أنه يواكب مرحلة من مراحل متعددة مرت بها "الرياض" حافظت فيها على هويتها الأصيلة وأخذت بأسباب التطور والتجديد مواكبة لما تشهده بلادنا من قفزات تنموية أخذتنا إلى آفاق واسعة رحبة، ما انعكس على وسائل الإعلام السعودية التي واكبت تلك القفزات فتصدرت المشهد الإعلامي العربي بأصول مهنية والتزام موضوعي يخدم قضايا وطننا ومجتمعنا، ويبث صورة عن واقعنا الذي نعيش، وأثار دهشة العالم.وختمت : نحن في "الرياض" علينا مسؤولية البقاء دائماً في موقع الريادة متفوقين بخطنا التحريري الذي تميزنا به، وطورناه عبر كل تلك السنوات الماضية، ومازلنا نعمل كلما دعت الحاجة إلى تطويره؛لتكون "الرياض" بين يدي قارئها كما يجب أن تكون.// يتبع //06:01ت م0004