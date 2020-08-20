وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( المكتسبات والتحديات ) : منذ انطلاق رؤية 2030 ، حقق التحول النوعي للتنمية المستدامة في المملكة، إنجازات عملية كبيرة عبر مسارات متوازية على أرض الواقع في كافة القطاعات ، وتتسم هذه الاستراتيجية التنموية بمرتكزات أساسية أهمها : تعزيز دور القطاع الخاص كقاطرة مهمة وشريك أساسي مع الحكومة في الخطط الحالية، وتوفير البيئة المثلى لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ، كذلك مرتكز النزاهة والشفافية والتصدي الحازم للفساد بكافة أساليبه وأشكاله وثغراته ، في الوقت الذي تبلورت فيه منهجية مكافحة التستر تشريعيا وتنفيذيا بعقوبات مشددة تسهم في ردع التستر وغلق أبوابه الخلفية التي طالما استنزفت مقدرات هائلة بمئات المليارات لصالح الاقتصاد الخفي.وختمت : محصلة هذه الخطط التنفيذية للرؤية الطموحة وبرنامج التحول الاقتصادي لتنويع مصادر الدخل الوطني ، وضعت ولاتزال بصمات قوية مضيئة للنجاحات التنموية وحصادها تباعا لصالح الاقتصاد واستثمار الموارد البشرية وانعكاس ذلك في تقدم ترتيب المملكة في مؤشرات التصنيف العالمي ، ولعل المبادرات الشاملة التي اتخذتها في مواجهة آثار الجائحة وأعبائها الثقيلة ، أثبتت عمليا أهمية ما تحقق خلال سنوات قليلة على كافة الأصعدة من مكتسبات تنموية عززت القدرة والمرونة في التعامل مع التحديات القائمة ، وتطويع دروسها في الاستشراف المتقدم لاستحقاقات المستقبل.// يتبع //06:01ت م0006