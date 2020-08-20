بوجوتا 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واستجاوزت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في كولومبيا 500 ألف يوم الأربعاء بينما ارتفع عدد الوفيات مقتربا من 16 ألفا، مع اقتراب البلاد من نهاية فترة العزل العام المطبق منذ خمسة أشهر.وقالت وزارة الصحة إن مجمل الإصابات المؤكدة بالفيروس في الدولة بلغ 502178، بينما وصلت الوفيات إلى 15979. وبلغ عدد الحالات النشطة 158893وتفرض كولومبيا إجراءات عزل عام في جميع أنحائها منذ أواخر مارس، على الرغم من أن معظم الشركات تعاود فتح أبوابها تدريجيا أو يُسمح لها بالعمل عن طريق خدمة التوصيل.// انتهى //06:03ت م0009